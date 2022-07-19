Лжестроители обманули мужчину в Тверской области на 150 000 рублей

Мужчина лишился 150 000 рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В полицию обратился 26-летний житель посёлка Новозавидовский в Конаковском районе Тверской области. На одном из сайтов объявлений мужчина подбирал монтажную бригаду для строительства дома. Ему написала неизвестная женщина и под предлогом аванса за работу убедила заявителя перечислить ей 150 тысяч рублей.

Потерпевший перевел деньги тремя платежами, затем связь прервалась.

В ходе розыска личность женщины была установлена. По данным пресс-службы УМВД России по Тверской области, ею оказалась 28-летняя жительница Ставрополя. Фигурантка созналась в содеянном, но деньги не вернула.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.