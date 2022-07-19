Две цыганки в Твери украли золото у 85-летней пенсионерки

Злоумышленниц задержала полиция Фото: УМВД России по Тверской области

Сотрудники управления уголовного розыска в Московском районе Твери задержали двух женщин цыганской народности в возрасте 27 и 59 лет, подозреваемых в краже 60 тысяч рублей и золотых украшений из квартиры 85-летней пенсионерки.

- По данным оперативников, фигурантки причастны к нескольким эпизодам противоправной деятельности, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Злоумышленницы пришли в квартиру потерпевшей и представились социальными работницами. Обещая помощь в оформлении продуктовых наборов, женщины делали вид, будто записывают информацию в блокнот. Потом одна увела хозяйку в другую комнату, в это время ее сообщница украла из шкафа деньги и золотые кольца.

В ходе розыска полицейские вышли на след автомобиля подозреваемых, которым управлял их подельник.

В полиции фигурантки сознались в содеянном. Похищенные деньги и имущество изъяты. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.