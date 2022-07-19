В Твери простились с погибшим на Донбассе казаком Александром Шеяновым

В Твери простились с бойцом казачьего полка Александром Шеяновым Фото: ПТО

19 июля в Твери простились с погибшим на Донбассе добровольцем казачьего полка Александром Шеяновым.

Церемония прощания прошла в Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, отпевание - в Воскресенском кафедральном соборе, затем на Дмитрово-Черкасском кладбище состоялся траурный митинг.

Александр Шеянов родился в Минске, проживал там до 2014 года. Затем он отправился на Донбасс, участвовал в ополчении, получил гражданство Донецкой народной республики. Во время службы познакомился с будущей супругой, в 2017 году они приехали в Тверь.

19 мая 2022 года Александр вступил добровольцем в донецкий казачий батальон "Дон".

Соболезнования семье военнослужащего выразил губернатор Игорь Руденя.

- Александр Сергеевич в числе добровольцев взял в руки оружие ради защиты мирных граждан Донбасса, безопасности Отечества. Совершенный им подвиг продолжает великие воинские традиции нашего народа, - отметил глава региона.

Героя похоронили с воинскими почестями.