Губернатор Игорь Руденя поздравил жителей с Днём освобождения Калининской области

19 июля 2022 года отмечается 78-я годовщина полного освобождения Калининской области от немецко-фашистских захватчиков Фото: ПТО

19 июля 2022 года отмечается 78-я годовщина полного освобождения Калининской области от немецко-фашистских захватчиков. Ветеранов Великой Отечественной войны и жителей Тверской области поздравил губернатор Игорь Руденя.

С июля 1941 по июль 1944 на территории региона шли ожесточенные, кровопролитные бои.

- Беспримерное мужество и нравственная сила солдат и офицеров, партизан и подпольщиков, тружеников тыла в Калининской области помогли Красной Армии защитить нашу столицу, город Москву, одолеть врага в Сталинградской битве. Их подвиг навсегда вписан в историю Великой Победы, останется с нами в веках. Воплощением немеркнущей народной памяти стал Ржевский мемориал Советскому солдату, являющийся сегодня общенациональным местом преклонения перед героизмом и величием духа нашего народа, - отмечено в поздравлении от имени Игоря Рудени.

Губернатор выразил признательность ветеранам Великой Отечественной войны за то, что отстояли свободу и независимость родной земли, подняли страну из руин, честно трудились во имя её развития.