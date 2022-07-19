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Общество19 июля 2022 9:03

Волонтеры из Тверской области отвезли на Украину подарки российским военнослужащим

Бойцы поблагодарили жителей за оказанную поддержку во время спецоперации
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Участники тверской группы отвезли подарки нашим бойцам на Украину Фото: vk.com/Михаил Плетнев

Участники тверской группы отвезли подарки нашим бойцам на Украину Фото: vk.com/Михаил Плетнев

Волонтеры группы "Добро 69" из Тверской области отвезли подарки бойцам российской армии, которые участвуют в спецоперации на Украине. О поездке, которая состоялась 15 июля, участники акции рассказали в Телеграм-канале и выложили видеоотчет.

В состав подарков вошли: средства гигиены, питьевая вода, консервы, посуда.

Военнослужащие выразили благодарность группе добровольцев, а также всем жителям Твери и Тверской области, лично главе Оленинского района и жителям поселка Оленино за вклад в продвижение победы.

Также бойцы поблагодарили учеников школы №1 в Твери. Ребята нарисовали и отправили рисунки в поддержку российской армии.