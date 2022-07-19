Волонтеры из Тверской области отвезли на Украину подарки российским военнослужащим

Участники тверской группы отвезли подарки нашим бойцам на Украину Фото: vk.com/Михаил Плетнев

Волонтеры группы "Добро 69" из Тверской области отвезли подарки бойцам российской армии, которые участвуют в спецоперации на Украине. О поездке, которая состоялась 15 июля, участники акции рассказали в Телеграм-канале и выложили видеоотчет.

В состав подарков вошли: средства гигиены, питьевая вода, консервы, посуда.

Военнослужащие выразили благодарность группе добровольцев, а также всем жителям Твери и Тверской области, лично главе Оленинского района и жителям поселка Оленино за вклад в продвижение победы.

Также бойцы поблагодарили учеников школы №1 в Твери. Ребята нарисовали и отправили рисунки в поддержку российской армии.