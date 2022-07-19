В Тверской области исполнилось 85 лет Полному кавалеру Ордена Трудовой Славы Марии Вороновой

Марии Вороновой исполнилось 85 лет Фото: ПТО

19 июля исполнилось 85 лет Полному кавалеру Ордена Трудовой Славы Марии Ивановне Вороновой. С юбилеем жительницу Верхневолжья поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Доблестный труд и горячая преданность Верхневолжью снискали Вам почет и славу на тверской земле. Невозможно переоценить Ваш вклад в сохранение и развитие традиций строительной отрасли. Сегодня Ваш пример мобилизует новое поколение профессионалов на свершения в интересах родной страны, зарождает энтузиазм в нашей молодежи, - отмечено в поздравлении от имени Игоря Рудени.

Мария Ивановна родилась в селе Покровское Старицкого района. Позже переехала в Калинин, где поступила прессовщицей на 2-й силикатный завод.

В начале 70-х она получила первую государственную награду – Орден Трудовой Славы, второй Орден - в 1977 году, третий – в 1983 году. Таким образом, Мария Ивановна стала первым в Калининской области Полным кавалером Ордена Трудовой Славы.

В 1979 году Мария Ивановна первой в области рапортовала о выполнении двух пятилетних планов – за 4 года. Тогда на комбинате стройматериалов подсчитали, что за эти четыре года Мария Ивановна сформировала 60 миллионов штук силикатного кирпича.

Почти 30 лет Мария Ивановна проработала на КСМ № 2, вела большую общественную работу.