На выставке бездомных животных в Твери 13 питомцев нашли хозяев

На выставке 13 животных нашли хозяев Фото: vk.com/tver_helpanimals

Зоозащитники из Инициативной группы по защите животных подвели итоги выставки бездомных животных, которая проходила на День города в Городском саду Твери. В итоге 13 питомцев - 6 собак и 7 кошек - нашли хозяев.

- За рыжим котёнком Горошком молодая пара специально приехала из Москвы, а за чёрным Соломончиком - пара из Удомли! Эту ночь Горошек, Соломончик и 11 наших выпускников провели дома, - написали волонтеры в соцсети.

Также на выставке в помощь бездомным животным удалось собрать 44 500 рублей. Деньги будут направлены на вакцинацию, стерилизацию, лечение собак и кошек и закупку крупы в Бежецкий приют для бездомных животных.