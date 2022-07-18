В Тверской области за выходные поймали 74 пьяных водителя

Госавтоинспекторы остановили 74 пьяных водителя Фото: УГИБДД России по Тверской области

В минувшие выходные с 15 по 17 июля в Тверской области Госавтоинспекция провела проверки водителей на состояние опьянения. За время рейда было остановлено 74 водителя с признаками опьянения, 16 из них - в Твери.

- В отношении всех нарушителей составлены необходимые материалы, - сообщили в ведомстве.

Госавтоинспекция Тверской области призывает граждан своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Звоните по телефону полиции 02, 102 или 112.