В Прокуратуре Тверской области подвели итоги работы за первое полугодие 2022 года

Председательствовал прокурор Тверской области Сергей Лежников. Фото: Прокуратура Тверской области.

В региональной Прокуратуре подвели итоги работы за первое полугодие 2022 года. Их огласили на совещании под председательством прокурора Тверской области Сергея Лежникова.

Как отмечают в прокуратуре, в первом полугодии приоритетными направлениями в работе оставались противодействие коррупции и защита прав несовершеннолетних; в условиях санкционного давления и ухода с российского рынка иностранных компаний актуальным также был надзор за соблюдения трудовых прав работников (в первую очередь - в вопросах оплаты труда). Немало работало надзорное ведомство над защитой прав граждан при предоставлении жилищно-коммунальных услуг.

Согласно приведённой статистике, за 1-е полугодие было выявлено:

- 282 нарушения в области законодательства об охране труда. К ответственности привлечены 52 лица, в суд направлены 25 заявлений, принесены 33 протеста, внесены 79 представлений;

- более 4,3 тыс. нарушений в области предоставления жилищно-коммунальных услуг. В суды направлены 199 исков и заявлений, к дисциплинарной и административной ответственности привлечены 1074 лица, по материалам прокурорских проверок возбуждено 9 уголовных дел.

"Уровень доверия граждан к органам прокуратуры постоянно повышается. На 16% увеличилось число обращений, разрешённых органами прокуратуры (всего их было 11 359), в результате чего по трём из четырёх обращений проверки проводились непосредственно надзорным органом, что связано с сохранением на прежнем уровне количества обращений, содержащих сведения о грубых или систематических нарушениях прав и законных интересов граждан, требующих вмешательства органов прокуратуры", - отметил Сергей Лежников.