В Твери задержали маньяка, который нападал на женщин

В Твери задержали насильника, который нападал на женщин Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Следователями и криминалистами регионального СКР установлена личность преступника, совершившего нападения на женщин в Твери. 27-летний гражданин иностранного государства был задержан силами сотрудников уголовного розыска.

Одно из преступлений мужчина совершил 7 июля в безлюдном месте на Краснофлотской набережной. Подозреваемый напал на женщину, которая гуляла с собакой.

Еще одно нападение произошло утром 11 июля на набережной Афанасия Никитина. Насильник напал на женщину, но его спугнули прохожие.

- Сотрудники тверского уголовного розыска устраивали засады и дежурили в местах наиболее вероятного появления подозреваемого. Отрабатывали на причастность всех, кто склонен к такого рода криминалу, а также лиц, схожих по приметам, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Операция по задержанию проводилась непосредственно по месту работы фигуранта.

По указанным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 132 и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 131 УК РФ. Подозреваемый заключен под стражу, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

- У следствия имеются основания полагать, что задержанный может быть причастен к совершению других аналогичных преступлений на территории Твери и Тверской области, которые могли остаться неизвестными правоохранительным органам, - сообщили в ведомстве.

Граждан, ставшими жертвами преступления, а также свидетелей, просят звонить в следственное управление по телефону: 8-930-179-00-69.