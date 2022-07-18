80 пациенток прошли обследования на новом оборудовании в Вышневолоцкой ЦРБ в Тверской области

Кольпоскоп - прибор, предназначенный для диагностики патологий органов женской репродуктивной системы. Фото: ПТО

Новое оборудование - оптический кольпоскоп - был приобретён для женской консультации Вышневолоцкой ЦРБ год назад, в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Нацпроекта «Здравоохранение».

Кольпоскоп - прибор, предназначенный для диагностики патологий органов женской репродуктивной системы. Его задача – максимально точно передать изображение исследуемого объекта.

«Кольпоскоп в медицинской практике используется у женщин с патологией шейки матки, выявленной после осмотра врачом акушером-гинекологом, наряду с другими дополнительными исследованиями, для установления окончательного диагноза, - рассказала главный врач «Вышневолоцкой ЦРБ» Алла Радайкина. – За год кольпоскопия на новом аппарате была проведена всем женщинам, нуждающимся в данном виде исследования (это около 80 пациенток)».

Как сообщает Правительство региона, в 2022 году на территории Тверской области предусмотрена установка 16-ти фельдшерско-акушерских пунктов и семи врачебных амбулаторий. Также в планах этого года – приобретение хирургического стола для Ржевской ЦРБ, завершение капремонтов поликлиник в Конаково, Осташкове и Ржеве, строительство поликлиники Старицкой ЦРБ и четырёх детских поликлиник в Кимрах и Твери и Торжке.

Ведётся строительство Детской областной клинической больницы и нового комплекса Бежецкой центральной районной больницы.