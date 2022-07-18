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Происшествия18 июля 2022 14:52

Продавец магазина, чтобы возместить недостачу, оформила кредит на клиента в Тверской области

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Продавец оформила кредит на имя клиентки магазина

Продавец оформила кредит на имя клиентки магазина

Фото: Анастасия Осипова

В Ржеве полицейские выявили случай мошенничества, в котором подозревается продавец-кассир одного из мебельных магазинов Ржева.

Предварительно следствием установлено, что 31-летняя сотрудница при оформлении с клиенткой договора на покупку мебели допустила ошибку в расчётах и продала товар по меньшей стоимости. Недостача составила более 47 тысяч рублей. Чтобы возместить разницу, подозреваемая оформила экспресс-кредит на клиентку без ее согласия. Полученные деньги внесла в кассу магазина.

Потерпевшая обратилась в полицию.

В отношении сотрудницы магазина возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Ведётся следствие.