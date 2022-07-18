Игорь Руденя поздравил с днем рождения участника Великой Отечественной войны Бориса Воробьева

91 год исполнился участнику Великой Отечественной войны Борису Ивановичу Воробьёву Фото: ПТО

18 июля 91 год исполнился участнику Великой Отечественной войны Борису Ивановичу Воробьёву. С днем рождения фронтовика поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Пройдя дорогами Великой Отечественной войны, Вы сделали для Победы все, что зависело от Вас. Сильный характер и уверенность в своих силах помогали Вам в годы мирного труда во имя Отечества. У Вашего легендарного поколения мы черпаем духовную силу и учимся преданности Родине, – отметил Игорь Руденя.

Борис Иванович родился в Ржеве. В августе 1942 года немецкая полевая жандармерия конвоировала подростка в Сычевку Смоленской области. После освобождения Сычевки в 1943 году с советской армией он вернулся в родной город, где шли ожесточенные бои. Бориса Ивановича приняли в одну из дивизий.

После войны на флоте, затем работал на предприятиях сферы строительства.

Среди наград ветерана – орден «Отечественной войны» II степени, медаль «За трудовую доблесть». Указом главы государства Борис Иванович удостоен Ордена Почета.