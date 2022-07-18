Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 июля 2022 14:26

Игорь Руденя поздравил с днем рождения участника Великой Отечественной войны Бориса Воробьева

Фронтовику исполнился 91 год
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
91 год исполнился участнику Великой Отечественной войны Борису Ивановичу Воробьёву

91 год исполнился участнику Великой Отечественной войны Борису Ивановичу Воробьёву

Фото: ПТО

18 июля 91 год исполнился участнику Великой Отечественной войны Борису Ивановичу Воробьёву. С днем рождения фронтовика поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Пройдя дорогами Великой Отечественной войны, Вы сделали для Победы все, что зависело от Вас. Сильный характер и уверенность в своих силах помогали Вам в годы мирного труда во имя Отечества. У Вашего легендарного поколения мы черпаем духовную силу и учимся преданности Родине, – отметил Игорь Руденя.

Борис Иванович родился в Ржеве. В августе 1942 года немецкая полевая жандармерия конвоировала подростка в Сычевку Смоленской области. После освобождения Сычевки в 1943 году с советской армией он вернулся в родной город, где шли ожесточенные бои. Бориса Ивановича приняли в одну из дивизий.

После войны на флоте, затем работал на предприятиях сферы строительства.

Среди наград ветерана – орден «Отечественной войны» II степени, медаль «За трудовую доблесть». Указом главы государства Борис Иванович удостоен Ордена Почета.