Сотрудники государственного пожарного надзора Тверской области отмечают 95-летие создания службы

18 июля 2022 года исполняется 95 лет со дня образования Государственного пожарного надзора России Фото: ПТО

18 июля 2022 года исполняется 95 лет со дня образования Государственного пожарного надзора России. Положение о Государственном пожарном надзоре было утверждено органами власти РСФСР в 1927 году. Коллектив и ветеранов службы в Тверской области поздравил губернатор Игорь Руденя.

- За прошедшие годы трудом профессионалов высокого класса в нашей стране создана эффективная система предупреждения и профилактики пожаров. Своевременно выявляя угрозы, вы вносите важный вклад в обеспечение безопасности нашего региона, надежно защищаете жителей, предприятия и организации от чрезвычайных ситуаций, - говорится в поздравлении от главы региона.

Игорь Руденя поблагодарил сотрудников ведомства за службу на благо Верхневолжья и всей России и отметил работу ветеранов как достойный пример для молодежи.