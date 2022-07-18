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Общество18 июля 2022 11:28

Сотрудники государственного пожарного надзора Тверской области отмечают 95-летие создания службы

С праздником работников и ветеранов ведомства поздравил губернатор Игорь Руденя
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
18 июля 2022 года исполняется 95 лет со дня образования Государственного пожарного надзора России

18 июля 2022 года исполняется 95 лет со дня образования Государственного пожарного надзора России

Фото: ПТО

18 июля 2022 года исполняется 95 лет со дня образования Государственного пожарного надзора России. Положение о Государственном пожарном надзоре было утверждено органами власти РСФСР в 1927 году. Коллектив и ветеранов службы в Тверской области поздравил губернатор Игорь Руденя.

- За прошедшие годы трудом профессионалов высокого класса в нашей стране создана эффективная система предупреждения и профилактики пожаров. Своевременно выявляя угрозы, вы вносите важный вклад в обеспечение безопасности нашего региона, надежно защищаете жителей, предприятия и организации от чрезвычайных ситуаций, - говорится в поздравлении от главы региона.

Игорь Руденя поблагодарил сотрудников ведомства за службу на благо Верхневолжья и всей России и отметил работу ветеранов как достойный пример для молодежи.