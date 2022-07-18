В Тверской области досрочно отремонтировали автодорогу "Золотое кольцо" - Щеколдино

Дорога отремонтирована на всем протяжении – 15 км Фото: ПТО

В Тверской области введен в эксплуатацию первый объект, отремонтированный по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в 2022 году. Межмуниципальная автодорога второго класса Р-132 "Золотое кольцо" - Щеколдино приведена в надлежащее состояние на 1,5 месяца раньше срока, предусмотренного контрактом. Дорога отремонтирована на всем протяжении – 15 км.

Работы выполняла подрядная организация АО «АБЗ-Дорстрой». На объекте выполнено фрезерование, устроены выравнивающий и верхний слои асфальтобетонного покрытия, укреплены обочины, установлены дорожные знаки, нанесена разметка термопластиком.

- В Тверской области, начиная с 2016 года, приведено в нормативное состояние более 1500 километров региональных и межмуниципальных дорог. При этом ежегодный объём ремонтных работ вырос в 3,5 раза, – отметил губернатор Игорь Руденя.

Дорога расположена на территории Зубцовского округа, проходит вдоль рек Вазуза и Осуга, соединяет между собой населенные пункты Вазузского сельского поселения и обеспечивает их связь с Зубцовом и федеральной трассой Р-132.

Здесь проходит туристический маршрут к храму Знамения Божией Матери на берегу Осуги, ездят пассажирские и школьные автобусы.