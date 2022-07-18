За полгода бензин в Тверской области подорожал почти на 1,6%

В среднем литр бензина у нас стоит 49,69 руб. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Тверской области за полгода (в июне 2022 года по отношению к концу декабря 2021 года) бензин в среднем подорожал на 1,57%. Таковы данные Тверьстата.

Традиционно больше всего вырос в цене АИ-98 - на 2,01%.

АИ-95 подорожал на 1,63%.

АИ-92 - на 1,46%.

В среднем литр бензина (по состоянию на июнь - 2022) у нас стоит 49,69 руб. Цена литра АИ-92 - 47,38 рубля. АИ-95 стоит 50,65 руб./литр. АИ-98 - 60,45 руб./литр.

Среди восемнадцати регионов ЦФО Тверская область по ценам на бензин в июне занимала 9 место. Для сравнения: максимальная цена - в Москве (52,32 руб./литр), минимальная - в Рязанской области (48,36 руб./литр).

Дизтопливо за полгода выросло в цене на 1,98%, газомоторное - подешевело на 35,84%.