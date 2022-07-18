День города в Твери прошел без происшествий

На Дне города в Твери погуляли более 100 тысяч человек
Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
17 июля Тверь отметила 887-летие. В праздничных мероприятиях приняли участие порядка 100 тысяч жителей и гостей города.
В течение всего дня в городе работали развлекательные площадки в Горсаду, на набережной Афанасия Никитина, бульваре Радищева, улице Советской, в парке Дворца творчества детей и молодёжи, а также в акватории реки Волги между Старым и Новым мостами.
Вечером на главной сцене выступили звёзды российской эстрады - группа "Любэ", "Фабрика", Виктория Дайнеко и Алексей Филатов.
Праздник завершил праздничный фейерверк в акватории Волги, который длился 7 минут.
Как сообщили "КП"-Тверь" в пресс-службе УМВД России по Тверской области, во время гуляний обошлось без происшествий.