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Общество18 июля 2022 9:17

День города в Твери прошел без происшествий

На празднике погуляли более 100 тысяч человек
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
На Дне города в Твери погуляли более 100 тысяч человек

На Дне города в Твери погуляли более 100 тысяч человек

Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

17 июля Тверь отметила 887-летие. В праздничных мероприятиях приняли участие порядка 100 тысяч жителей и гостей города.

В течение всего дня в городе работали развлекательные площадки в Горсаду, на набережной Афанасия Никитина, бульваре Радищева, улице Советской, в парке Дворца творчества детей и молодёжи, а также в акватории реки Волги между Старым и Новым мостами.

Вечером на главной сцене выступили звёзды российской эстрады - группа "Любэ", "Фабрика", Виктория Дайнеко и Алексей Филатов.

Праздник завершил праздничный фейерверк в акватории Волги, который длился 7 минут.

Как сообщили "КП"-Тверь" в пресс-службе УМВД России по Тверской области, во время гуляний обошлось без происшествий.