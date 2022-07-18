В Твери назвали имена молодых поэтов-победителей конкурса "Зеленый листок"

В Твери назвали имена победителей конкурса поэтов "Зеленый листок" Фото: ПТО

17 июля в Доме поэзии Андрея Дементьева подвели итоги VI Всероссийского конкурса молодых поэтов "Зелёный листок". В этом году в нем приняли участие представители 30 регионов России и 10 республик - всего около 200 авторов из Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Тулы, Северодвинска, Старого Оскола, Кемерово, Махачкалы и других городов.

Традиция проведения ежегодного Всероссийского конкурса молодых поэтов "Зелёный листок" заложена Лауреатом Государственной премии СССР, почётным гражданином Твери и Тверской области, поэтом Андреем Дементьевым. Губернатор Тверской области Игорь Руденя считает, что конкурс служит мастерской для творческого поиска и профессионального роста талантливых мастеров слова.

Первое место среди талантов заняла Айшат Останбекова из Махачкалы, которая принимает участие в конкурсе уже третий год подряд. Писать стихи она начала в 6 лет.

Второе место заняла Елизавета Евстигнеева из Москвы, третье – Алиса Королева из Твери.

Молодым поэтам вручены награды и специальные призы – бронзовые статуэтки "Зеленый листок" работы Народного художника России, скульптора Андрея Ковальчука. Победители также получат право на публикацию в поэтическом сборнике "Зелёный листок".