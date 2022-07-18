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Общество18 июля 2022 7:52

Ребенка-инвалида в Тверской области обеспечили лекарством после вмешательства прокуратуры

В препаратах он нуждался с января 2021 года
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Нарушения выявила прокуратура Фото: архив "КП"

Нарушения выявила прокуратура Фото: архив "КП"

Прокуратурой Лесного района установлено, что ребенок-инвалид, проживающий в районе, с января 2021 года не обеспечивался жизненно необходимыми лекарственными средствами.

Надзорный орган выступил в защиту интересов несовершеннолетнего. Подано в суд исковое заявление о признании незаконным бездействия Министерства здравоохранения Тверской области, а также возложении обязанности по обеспечению ребенка-инвалида лекарством.

Требования надзорного органа удовлетворены. Решение суда не вступило в законную силу.