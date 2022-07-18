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Общество18 июля 2022 7:47

Жительница Тверской области заплатит неустойку за долги по алиментам

Женщина лишена родительских прав
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Женщина заплатит неустойку за долги по алиментам

Женщина заплатит неустойку за долги по алиментам

Фото: Валерий РОМАНОВ

В прокуратуру Кувшиновского района обратился опекун 12-летнего ребенка с вопросом о ненадлежащем исполнении биологической матерью обязанности по выплате алиментов.

Установлено, что 37-летняя местная жительница лишена родительских прав и в течение нескольких месяцев не платит алименты на содержание ребенка.

Прокуратурой района направлено в суд исковое заявление о взыскании неустойки в сумме 6000 рублей за просрочку уплаты алиментов.

Требования надзорного органа удовлетворены, решение суда не вступило в законную силу.