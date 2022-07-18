Жительница Тверской области заплатит неустойку за долги по алиментам

Женщина заплатит неустойку за долги по алиментам
Фото: Валерий РОМАНОВ
В прокуратуру Кувшиновского района обратился опекун 12-летнего ребенка с вопросом о ненадлежащем исполнении биологической матерью обязанности по выплате алиментов.
Установлено, что 37-летняя местная жительница лишена родительских прав и в течение нескольких месяцев не платит алименты на содержание ребенка.
Прокуратурой района направлено в суд исковое заявление о взыскании неустойки в сумме 6000 рублей за просрочку уплаты алиментов.
Требования надзорного органа удовлетворены, решение суда не вступило в законную силу.