Жительница Тверской области заплатит неустойку за долги по алиментам

Женщина заплатит неустойку за долги по алиментам Фото: Валерий РОМАНОВ

В прокуратуру Кувшиновского района обратился опекун 12-летнего ребенка с вопросом о ненадлежащем исполнении биологической матерью обязанности по выплате алиментов.

Установлено, что 37-летняя местная жительница лишена родительских прав и в течение нескольких месяцев не платит алименты на содержание ребенка.

Прокуратурой района направлено в суд исковое заявление о взыскании неустойки в сумме 6000 рублей за просрочку уплаты алиментов.

Требования надзорного органа удовлетворены, решение суда не вступило в законную силу.