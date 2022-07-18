До 2025 года планируется построить более 148 км газопроводов-отводов, 1100 км газовых сетей Фото: ПТО

В муниципалитетах Тверской области продолжается строительство газовых сетей. Работа ведется в рамках Адресной инвестиционной программы на 2022-2023 годы. Часть объектов находится в высокой степени готовности.

- Задача - до 2025 года завершить газификацию негазифицированных районных центров Тверской области. Газификация - ключевое условие решения задач по импортозамещению, реализации инвестиционных проектов, модернизации экономики и социальной сферы, повышению качества жизни наших граждан, - считает губернатор Игорь Руденя.

В Ржеве на 98% выполнены строительно-монтажные работы для газоснабжения жилых домов по улицам Хорошевская, Аграрная, Добрая, Первого Салюта. Протяженность газовых сетей - 2,4 км. В результате строительства объекта будет предоставлена возможность газификации 60 домовладений.

На 95 % выполнены работы по строительству газовых сетей по городу Красный Холм. Общая протяженность объекта составляет 55,9 км.

Всего по программе газификации до 2025 года планируется построить более 148 км газопроводов-отводов, 1100 км газовых сетей, обеспечить газификацию свыше 46 тыс. домовладений и подготовку к приему газа 117 котельных и промышленных предприятий.