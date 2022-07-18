В Тверской области на два дня отменили пригородный поезд Сонково-Углич

Пригородный поезд отменили из-за капремонта пути Фото: Ольга Крыльцова

Пригородные поезда между Сонково и Угличем, в Тверской и Ярославской областях, не будут курсировать 25 и 26 июля. Об изменениях в расписании сообщает пресс-служба Московско-Тверской ППК.

В связи с капитальным ремонтом пути на участке Мюд – Кашин в понедельник и вторник на следующей неделе будет отменён пригородный поезд Сонково – Савёлово – Углич, отправлением в 7:20 утра и обратный поезд Углич – Савёлово – Сонково, отправлением в 15:40.

Следите за изменениями в расписании.