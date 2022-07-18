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Происшествия18 июля 2022 6:19

Полицейские в Тверской области разыскали пропавший велосипед

Транспортное средство украли из гаража
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Злоумышленника разыскала полиция

Злоумышленника разыскала полиция

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С заявлением в полицию обратился 69-летний житель Западной Двины и сообщил, что из его гаража украли влосипед стоимостью 14 500 рублей. Злоумышленник повредил навесной замок на гаражной двери и проник в помещение.

В ходе розыска полицейские вышли на след подозреваемого. Им оказался 44-летний ранее судимый безработный местный житель.

Фигурант сознался в содеянном. Велосипед он продал неизвестному, а деньги потратил.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.