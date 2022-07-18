Пациента из Ржева доставили в Тверь на вертолете

Пациента доставили в Тверь на лечение Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

17 июля помощь санитарной авиации МЧС России потребовалась пациенту в Ржевском районе Тверской области.

Экипаж вертолёта Ми-8 МЧС России с бригадой скорой медицинской помощи на борту вылетел с вертолётной площадки областной клинической больницы. По прилёту в Ржевскую ЦРБ, после оказания пациенту неотложной помощи, врачи приняли решение транспортировать его в Тверь.

Больной был доставлен в областную клиническую больницу Твери для прохождения дальнейшего лечения.