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Происшествия18 июля 2022 6:10

Пациента из Ржева доставили в Тверь на вертолете

Он будет проходить лечение в ОКБ
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Пациента доставили в Тверь на лечение Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Пациента доставили в Тверь на лечение Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

17 июля помощь санитарной авиации МЧС России потребовалась пациенту в Ржевском районе Тверской области.

Экипаж вертолёта Ми-8 МЧС России с бригадой скорой медицинской помощи на борту вылетел с вертолётной площадки областной клинической больницы. По прилёту в Ржевскую ЦРБ, после оказания пациенту неотложной помощи, врачи приняли решение транспортировать его в Тверь.

Больной был доставлен в областную клиническую больницу Твери для прохождения дальнейшего лечения.