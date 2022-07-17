Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество17 июля 2022 20:34

Видео: День города в Твери завершился праздничным салютом

Красивые огненные «цветы» взмыли в небо над акваторией Волги
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
День города в Твери завершился фейерверком. Фото: VK/ администрация Твери

День города в Твери завершился фейерверком. Фото: VK/ администрация Твери

17 июля Тверь отметила 887-летие. Праздник гуляли на более чем 15 площадках в разных точках города. Были и концерты, и ярмарки народных мастеров, и настоящие индейцы с флейтами, и спортивные соревнования, поучаствовать в которых мог каждый, и поэтические конкурсы, и пешие прогулки с экскурсоводами. В общем, много всего.

А завершился праздник традиционно - в 23 часа небо над центром Твери осветилось «огненными цветами» праздничного фейерверка.

Стреляли с акватории Волги в районе Горсада. Праздничный салют длился около семи минут.

День города в Твери завершился фейерверком. Фото: VK/ администрация Твери

День города в Твери завершился фейерверком. Фото: VK/ администрация Твери

День города в Твери завершился фейерверком. Фото: VK/ администрация Твери

День города в Твери завершился фейерверком. Фото: VK/ администрация Твери