Видео: День города в Твери завершился праздничным салютом

День города в Твери завершился фейерверком. Фото: VK/ администрация Твери

17 июля Тверь отметила 887-летие. Праздник гуляли на более чем 15 площадках в разных точках города. Были и концерты, и ярмарки народных мастеров, и настоящие индейцы с флейтами, и спортивные соревнования, поучаствовать в которых мог каждый, и поэтические конкурсы, и пешие прогулки с экскурсоводами. В общем, много всего.

А завершился праздник традиционно - в 23 часа небо над центром Твери осветилось «огненными цветами» праздничного фейерверка.

Стреляли с акватории Волги в районе Горсада. Праздничный салют длился около семи минут.

День города в Твери завершился фейерверком. Фото: VK/ администрация Твери