Напротив Ржевского мемориала на трассе «Балтия» произошло тройное ДТП, в котором пострадал ребёнок

ДТП у Ржевского мемориала. Фото: VK/ “Подслушано Тверь и Тверская область»

Днём 17 июля в Ржевском районе Тверской области на трассе М-9 «Балтия» столкнулись «ВАЗ 2109», koda и Hyundai.

Авария произошла как раз напротив Ржевского мемориала советскому солдату.

Видео последствий ДТП и работу бригад скорой на нем очевидцы сняли на видео и разместили в группе «Подслушано Тверь и Тверская область» в соцсети «ВКонтакте». Подробности аварии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

-ДТП произошло на 229-м километре автодороги. Водитель «ВАЗа» врезался в koda и Hyundai. Иномарки стояли в крайней левой полосе для того, чтобы повернуть налево, - сообщают в ГИБДД. В аварии пострадали водитель и 12-летний пассажир «ВАЗа».

Машина оказалась вмята в ограждение, доставали пострадавших из кабины очевидцы и медики. Характер травм пострадавших не сообщается, с ними работают врачи.