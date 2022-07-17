Тверь отмечает 887-летие: гулять предпочитают в центре и все идёт по плану

У Горсада в Твери.
Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
17 июня в Твери случился День города, ну как случился - был тщательно спланирован и анонсирован. Так что, те, кто не уехал на дачи в погожий воскресный денёк (хотя синоптики пророчили дождь), могут ещё успеть насладиться праздником. Здесь все традиционно, без сюрпризов.
Традиционные ретро-автомобили на Советской, традиционная главная сцена у Драмтеатра, традиционно перекрыли Советскую и поставили шатры, традиционно плавают по Волге «драконы», традиционны даже индейцы с огромными перьями, дудящие в свои дудочки. Правда, репертуар новый, пишут в соцсетях знатоки их творчества.
На окраинах все чинно, малолюдно. В районе ДК «Пролетарка» и проспекта Калинина праздника и вовсе не ощущается - нет никого. Даже праздничного флажка на столбе не колышется.
Размеренную повестку дня сегодняшнего всколыхнули разве что сообщения о том, что у Твери появился новый побратим - армянский Гюмри (в город по случаю подписания соглашения прибыла делегация из Армении), да пропавший на конечной общественного транспорта в Южном 23-летний молодой человек. Его розыски уже начал поисково-спасательный отряд, так как парень нуждается в медпомощи.
В 19 часов праздничную программу Дня города продолжит камерный состав эстрадного оркестра «Золотой век». Позднее здесь споют группа «Любэ», Алексей Филатов, Виктория Дайнеко и группа «Фабрика». Можно ещё приехать послушать.
В 23 часа дадут фейерверк в акватории Волги.
У Драмы танцуют.
Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
Спорт-активити на городском пляже.
Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
Главная сцена у Драмтеатра.
Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
Золотая «Волга».
Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
В Горсаду.
Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
Пешеходная зона.
Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА