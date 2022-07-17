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Общество17 июля 2022 14:24

В Тверской области объявлено штормовое предупреждение

В отдельных районах будет дождь с грозой
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Непогода накроет отдельные районы Тверской области.

Непогода накроет отдельные районы Тверской области.

Во второй половине 17 июля на территории Тверской области ожидается гроза, которая будет сопровождаться ливнем и градом. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

При грозе возможно усиление ветра отдельными порывами до 13-18 метров в секунду.

Наиболее вероятны осадки на севере области, в зону непогоды вошли Краснохолмский, Бежецкий и соседние районы. Объявлено штормовое предупреждение.

В Твери День города пока проходит при ясной погоде, хотя ранее синоптики прогнозировали дождь.