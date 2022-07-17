В Тверской области объявлено штормовое предупреждение

Непогода накроет отдельные районы Тверской области.

Во второй половине 17 июля на территории Тверской области ожидается гроза, которая будет сопровождаться ливнем и градом. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

При грозе возможно усиление ветра отдельными порывами до 13-18 метров в секунду.

Наиболее вероятны осадки на севере области, в зону непогоды вошли Краснохолмский, Бежецкий и соседние районы. Объявлено штормовое предупреждение.

В Твери День города пока проходит при ясной погоде, хотя ранее синоптики прогнозировали дождь.