В Твери рейсовый автобус задавил пешехода, пытавшегося забраться в салон

Мужчина попал под автобус в Твери. Фото: vk.com/tvernewsru

Днем в субботу, 16 июля, на Смоленском переулке мужчина, пытался забраться в салон автобуса №21, но упал под него.

В этот момент автобус начал отъезжать от остановки и мужчину задавил.

Видео с лежащим под автобусом мужчиной прислал очевидец в группу "ТИА Новости Твери и Тверской области" во "ВКонтакте". Позже о ДТП сообщили и в областном ГИБДД.

-Пострадавший — мужчина 1984 года рождения. С переломом руки, сотрясеением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой он госпитализирован в больницу скорой помощи в Твери, - сообщили в Госавтоинспекции.