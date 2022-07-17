У Твери появился город-побратим Гюмри в Армении

Глава Твери Алексей Огоньков и заместитель руководителя общины Гюмри Давид Арушанян подписали Соглашения об установлении побратимских отношений между городами. Фото: администрация Твери

17 июля Тверь посетила официальная делегация армянского города Гюмри. Глава Твери Алексей Огоньков и заместитель руководителя общины Гюмри Давид Арушанян подписали Соглашения об установлении побратимских отношений между городами.

– В текущей геополитической обстановке укрепление дружеских, побратимских отношений между муниципалитетами разных стран имеет особую важность, – отметил глава города Твери Алексей Огоньков. – Это важный шаг, который говорит об общности наших взглядов и готовности к совместной работе, необходимой для развития партнерских отношений и реализации важных проектов.

– Наши города и наши народы уже давно побратимы, и сегодня мы это зафиксировали официально, – сказал заместитель руководителя общины Гюмри Давид Арушанян. – Уверен, что соглашение даст преимущества обоим городам. У нас много точек соприкосновения, есть потенциал для сотрудничества как в экономике, так и в культурной сфере.

Гюмри стал двенадцатым городом-побратимом Твери и вторым (после белорусской Орши) побратимом в странах Евразийского экономического союза.

СПРАВКА «КП»

Гюмри – второй по величине город Армении, административный центр Ширакской области. Город расположен в 126 километрах от Еревана, в нём проживают около 120 тысяч человек. Гюмри называют «культурной столицей» Армении, также город является крупным экономическим, образовательным, туристическим и спортивным центром.