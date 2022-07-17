Врач из Твери рассказал, как провёл первую процедуру ЭКМО тяжелому пациенту в больнице в Луганске

Тверские медики, работавшие в Луганске, слева направо: Алексей Хохлов, Степан Шинкарёв, Любовь Конькова, Юрий Блиновсков, Максим Петрушин. Фото: из архива Максима Петрушина.

Врачи из России,в том числе из Твери, работающие в Луганской республиканской клинической больницы, совместно с местными врачами впервые в республике ЛНР провели экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО).

-Поступил больной с тяжелой кардиальной патологией, с тяжелой аортальной недостаточностью, нами было принято решение об инициации ЭКМО. Мы совместными усилиями с луганскими коллегами провели первую процедуру ЭКМО в Луганске, - рассказал в разговоре с «КП»-Тверь» заведующий службой анестезиологии и реанимации Областной клинической больницы города Твери, главный анестезиолог-реаниматолог Министерства здравоохранения Тверской области Максим Петрушин.

По словам врача, ЭКМО - это та технология, которая переводит персонал и вообще клинику на совершенно другой уровень. Те подходы и методы, которые сейчас применяют в больнице, в плане реанимации и интенсивной терапии, выводят клинику на уровень ведущих российских медицинских центров.

СПРАВКА «КП»

Экстракорпоральная мембранная оксигенация - один из современных методов интенсивной терапии критических состояний, процедура продленного экстракорпорального кровообращения.

Методика позволяет дать время для восстановления собственной функции легких либо сердца, используется для долгосрочной поддержки в течение 3-10 дней.