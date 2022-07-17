В Тверской области за найденный на улице кошелёк мужчина может сесть в тюрьму на пять лет

Пропажу кошелька раскрыли по горячим следам. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

49-летний житель посёлка Максатиха потерял на улице кошелёк, в котором были 2 тысячи рублей, кредитные карты на 19,5 тысяч рублей и водительские права.

-Сотрудники уголовного розыска составили описание пропавшего кошелька, обследовали территорию, наметили пути отхода злоумышленника, - рассказали в пресс-службе Регионального УМВД.

Вскоре оперативники вышли на след предполагаемого преступника. Им оказался 68-летний местный житель.

Оказалось, что мужчина случайно нашел потерянный кошелёк и решил воспользоваться находящейся в нём денежной суммой, а банковские карты и водительские документы выбросил.

В полиции он сознался в содеянном, возвратил в полном объёме заявителю похищенные деньги, а также указал место, куда выкинул остальное содержимое кошелька.

Тем не менее, уже возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.