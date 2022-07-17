Губернатор Игорь Руденя поздравил жителей Твери с Днём города

Губернатор Игорь Руденя поздравил тверичан с Днём города. Фото: ПТО

17 июля Тверь отмечает 887-летие. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил жителей областной столицы.

В поздравительном адресе главы региона в частности говорится:

«Тверь всегда играла значимую роль в истории России, была надежным оплотом нашего государства. Здесь во все времена жили и трудились люди с особой внутренней силой, которые душой болели за родной край, стояли на защите Отчизны, чувствовали свою сопричастность к ее великой судьбе. Благодаря труду многих поколений горожан Тверь является одним из экономических, духовных и культурных центров нашей страны, с честью носит высокое звание «Город воинской славы».

Праздновать День рождения Твери сегодня будут на 15 площадках в разных районах города.

Подробную программу праздника смотрите здесь.