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Общество17 июля 2022 7:20

Губернатор Игорь Руденя поздравил жителей Твери с Днём города

Глава региона направил горожанам поздравительный адрес
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Губернатор Игорь Руденя поздравил тверичан с Днём города.

Губернатор Игорь Руденя поздравил тверичан с Днём города.

Фото: ПТО

17 июля Тверь отмечает 887-летие. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил жителей областной столицы.

В поздравительном адресе главы региона в частности говорится:

«Тверь всегда играла значимую роль в истории России, была надежным оплотом нашего государства. Здесь во все времена жили и трудились люди с особой внутренней силой, которые душой болели за родной край, стояли на защите Отчизны, чувствовали свою сопричастность к ее великой судьбе. Благодаря труду многих поколений горожан Тверь является одним из экономических, духовных и культурных центров нашей страны, с честью носит высокое звание «Город воинской славы».

Праздновать День рождения Твери сегодня будут на 15 площадках в разных районах города.

Подробную программу праздника смотрите здесь.