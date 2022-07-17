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Происшествия17 июля 2022 6:48

В Торжке до тла сгорел старинный «Дом Клюшиных», где жили три семьи

Сгоревший дом был объектом культурного наследия местного значения
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Старинный дом в Торжке выгорел до тла. Фото: прокуратура Тверской области

Старинный дом в Торжке выгорел до тла. Фото: прокуратура Тверской области

В ночь на 17 июля в Торжке Тверской области сгорел деревянный дом - объект культурного наследия местного значения « дом Клюшиных». Там проживали три семьи. Никто не погиб, а вот строение полностью уничтожено огнём.

-Торжокская межрайонная прокуратура Тверской области контролирует установление всех обстоятельств и причин пожара, произошедшего в доме 14 по улице Кирова в городе Торжке, - сообщают в пресс-службе областной прокуратуры.

Также прокуратура сообщает, что контролирует принятие процессуального решения по данному факту.

На месте находится Торжокский межрайонный прокурор Дмитрий Гудков.