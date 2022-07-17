Один человек погиб при пожаре в наркологическом отделении больницы в Конаково Тверской области

Сгоревшее здание наркологического отделения в Конаково. Фото: пресс-служба прокуратуры Тверской области

При пожаре в наркологическом отделении городской больнице в Конаково Тверской области 17 июня погиб один человек. Сообщение о пожаре в больнице поступило на пульт дежурного МЧС в 00.02 17 июля. Здание деревянное одноэтажное 1916 года постройки.

К месту пожара выехали подразделения: ПСЧ-29, ПСЧ-15,ПСЧ-11, ПСЧ-4, ОП ПСЧ-29, ОП ПСЧ-1,СПСЧ,ПСЧ – 84.

В 00.27 пожар был локализован.

После осмотра спасённые люди доставлены в ЦРБ Конаковского района. В 01.25 на месте пожара объявлена ликвидация открытого горения В 02.56 объявлена полная ликвидация пожара.

- Было спасено 10 человек (восемь было эвакуировано, двое выбрались сами), из них 2 работника отделения. 1 человек погиб. Всего к тушению пожара привлекалось: 78 человек, 31 единица техники, в том числе от МЧС России 44 человека, 18 единиц техники, - комментируют в пресс-службе правительства региона.

Здесь также сообщают, что работы по тушению пожара находились на контроле губернатора Игоря Рудени, по его поручению на место выехала и.о.министра здравоохранения Тверской области Ксения Абрамова.

Причина пожара устанавливается.

Пациенты наркологического отделения в настоящее время переведены в другое отделение ЦРБ.

- Конаковская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин пожара, произошедшего в Конаковской центральной районной больнице в городе Конаково Тверской области. По предварительной информации погиб один мужчина - пациент больницы мужчина. Прокуратура контролирует принятие процессуального решения по данному факту, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

На место выезжал Конаковский межрайонный прокурор Евгений Панов.

Информация дополняется.