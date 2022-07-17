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Общество17 июля 2022 3:37

В Твери пропал 43-летний Алексей Попов

Мужчина нуждается в медицинской помощи
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
В Твери разыскивают Алексея Попова. Фото: ориентировка ВПСО «Сова»

В Твери разыскивают Алексея Попова. Фото: ориентировка ВПСО «Сова»

16 июля в Твери пропал 43-летний Алексей Попов. О старте поисков сообщает тверской волонтерский поисково-спасательный отряд "Сова".

Известно, что мужчина ушел из дома на ул. Артюхиной, 15 и не вернулся.

Приметы: рост 160 см, плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые.

Одежда: серая или синяя футболка, голубые шорты в цветочек, коричневые босоножки, бело-голубая кепка.

Особые приметы: сутулится, невнятная речь.

Мужчина нуждается в медицинской помощи.

Все, кто обладает информацией о пропавшем, позвоните по телефону 8(910)646-34-34 или 112.