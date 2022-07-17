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Общество17 июля 2022 3:09

В День города в Твери погоду испортят дожди

Гидрометцентр дал прогноз на это воскресенье
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
В День города в Твери будут кратковременные дожди.

В День города в Твери будут кратковременные дожди.

17 июля Тверь празднует своё 887-летие. Тем, кто захочет выбраться в город погулять, следует помнить - одеваться надо по погоде. Не забыть с собой ветровки и зонты.

Согласно данным Гидрометцентра, в воскресенье в Твери будет облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди.

По данным метеорологов Тверской области, в ночь на 17 июля температура составила +6..+11, днем будет не выше +22. Атмосферное давление пониженное 744 мм.рт.ст.

Подробный прогноз погоды на следующую неделю читайте здесь. Отметим, что дождливо и прохладно будет и на следующей неделе.