В Твери на площади Славы состоялся концерт в рамках фестиваля "Дементьев-фест"

В Твери прошел "Дементьев-фест" Фото: ПТО

16 июля в Твери прошёл «Дементьев-фест». Концерт «Мир держится на добрых людях» состоялся на площади Славы. Приветствие организаторам, участникам и гостям фестиваля, посвященного 94-й годовщине со дня рождения Почетного гражданина Тверской области, поэта Андрея Дементьева направил губернатор Игорь Руденя.

Глава региона подчеркнул: фестиваль по праву становится важной стартовой площадкой для молодых талантливых поэтов России, дает участникам и зрителям возможность встретиться с любимыми артистами, известными деятелями литературы и искусства.

Ведущими концерта стали Народная артистка РФ Анна Шатилова и Заслуженный артист РФ Максим Аверин. На сцене выступили Народные артисты России Лев Лещенко, Олег Погудин, Дмитрий Харатьян, Валерий Баринов, участник проекта Первого канала «Три аккорда» Ярослав Сумишевский, финалисты и победители шоу «Голос» и другие звёзды российской эстрады.

В эти дни в Твери также проходит Всероссийский слёт молодых поэтов «Зелёный листок». Участие в нём принимают авторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Тулы, Северодвинска, Старого Оскола, Кемерово, Махачкалы и других городов.

17 июля в Доме поэзии будут названы имена победителей.