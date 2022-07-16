Алкоголь и корм для кошки украл грабитель из магазина в Торжке

Подозреваемого задержала полиция Фото: архив "КП"

В полицию обратился администратор продуктового магазина в Торжке и рассказал, что днём неизвестный мужчина похитил из торгового зала продукты питания, алкоголь и корм для кошек. Злоумышленник прошёл через кассу, не оплатив товар, и скрылся.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Злоумышленника вычислили по камерам видеонаблюдения. Им оказался 35-летний ранее судимый местный житель. В полиции он сознался в содеянном.

По статье "Грабеж" возбуждено уголовное дело.