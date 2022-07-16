В муниципалитетах и районах Тверской области проходят праздничные мероприятия

В Тверской области проходят праздничные мероприятия Фото: ПТО

16 июля ЗАТО Озёрный отмечает 30-летие со Дня образования муниципалитета и День дивизии – развитие территории неотделимо от истории одного из старейших ракетных соединений страны – прославленной 7-й гвардейской Режицкой Краснознаменной ракетной дивизии.

Празднуют сегодня жители в разных районах Тверской области. Праздничные мероприятия проходят по случаю Дня Кесовогорского района. В Рамешках Тверской области отмечают День муниципального образования. В Максатихе проходят праздничные мероприятия в честь 477-летия города и 93-летия образования округа. Также отмечается День Краснохолмского муниципального округа.

С праздником жителей поздравил губернатор Игорь Руденя. Глава региона отметил важный вклад районов и муниципалитетов в жизнь Тверской области.