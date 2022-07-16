С начала года в Тверской области нашли работу 7600 жителей

В Тверской области трудоустроено 7600 жителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала 2022 года через службу занятости Тверской области трудоустроены более 7600 жителей региона. Возможность временного трудоустройства на общественные работы получили 866 человек. Собственное дело зарегистрировали 18 человек, а 913 - приступили к профобучению.

Сейчас на территории Верхневолжья открыто 16 400 вакансий. По информации Главного управления по труду и занятости Тверской области, наиболее востребованы инженеры, слесари, электрики, токари, механики и другие.

Требуются работники в сферах здравоохранения, спорта, социального обеспечения, образования.