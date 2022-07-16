В Твери устранено свыше 170 повреждений на теплотрассах

В Твери продолжаются гидравлические испытания на теплосетях Фото: Алексей ФОКИН

В Твери стартовали седьмой, восьмой и девятый этапы гидравлических испытаний на теплосетях. С начала лета устранено свыше 170 повреждений на теплотрассах. Ход работ контролирует администрация и гордума.

Накануне в администрации Пролетарского района состоялось совещание, на котором обсудили ход подготовки города к осенне-зимнему периоду.

На сегодняшний день на тепловых сетях Твери прошло 6 из 13 этапов гидравлических испытаний. В рамках проведённых работ на магистральных сетях города было выявлено 152 повреждения: 138 из них уже устранено, ещё 14 находятся в работе. На разводящих сетях выявлено 93 повреждения, 78 из них на данный момент устранено.