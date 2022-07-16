В гостинице Тверской области охранник застрелил собаку на глазах у постояльцев

В Тверской области охранник застрелил собаку на глазах у постояльцев Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Инцидент произошел 12 июля. О происшествии в одной из гостиниц Тверской области рассказала читательница ТИА.

Женщина остановилась в гостиничном комплексе и вечером увидела, что охранник целится из пневматического ружья в местную собаку, которая жила на территории в будке.

Женщина уверяет, что собака не кусалась, ее можно было погладить. Жильцы ее подкармливали.

- Охранник выстрелил в привязанную собаку, попал ей в ухо и убил, - рассказала очевидица.

Владельцы уверяют, что собака кусалась, поэтому ее хотели проучить, а не убивать. Просто так получилось.