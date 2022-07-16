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Происшествия16 июля 2022 7:49

Сомнительный собутыльник обокрал жителя Тверской области

С карты мужчины украли 12 000 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Подозревамого задержала полиция

Подозревамого задержала полиция

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратился 56-летний житель Бологое Тверской области. В полиции мужчина пояснил, что неизвестный похитил у него банковскую карту, с которой потратил 12 тысяч рублей.

Полицейские установили, что мужчина выпивал дома с сомнительным знакомым. Когда хозяин дома отвлекся, злоумышленник похитил банковскую карту и ушел, а потом расплатился за товары в магазине.

Подозреваемого ранее судимого 31-летнего местного жителя задержали. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.