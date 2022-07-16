Четверо жителей Тверской области удостоены госнаград

Жители Верхневолжья удостоены госнаград Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Президент Владимир Путин подписал Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации». Наград удостоены четверо жителей Тверской области. С этим событием их поздравил губернатор Игорь Руденя.

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медали Ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» удостоен глава Старицкого района Тверской области Сергей Журавлёв.

Также отмечен труд трёх педагогов Верхневолжья. Каждому из них присвоено почётное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации».

В поздравительных телеграммах Игорь Руденя выразил слова благодарности учителям за их многолетний труд, верность призванию и искреннюю любовь к детям.

Среди награждённых - учитель истории и обществознания Кувшиновской средней общеобразовательной школы № 1 Инна Русакова.

Почётного звания удостоены учитель русского языка и литературы Кимрской гимназии «Логос» Людмила Суслова, учитель начальных классов Удомельской средней общеобразовательной школы № 1 имени А.С. Попова Татьяна Смирнова.