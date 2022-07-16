МЧС переведено на усиленный режим работы на время празднования Дня города Твери

МЧС работает в усиленном режиме Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

ГУ МЧС России по Тверской области переведено на усиленный режим работы в связи с празднованием Дня города Твери. Праздничные мероприятия в городе проходят 16 и 17 июля.

- Силы и средствы готовы к оперативному реагированию на возможные нештатные ситуации. На всех объектах проведения массовых мероприятий организованы дежурства личного состава, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Жителей и гостей города призывают соблюдать требования пожарной безопасности и меры безопасности при купании. Не оставляйте детей без присмотра.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.