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Общество16 июля 2022 7:05

МЧС переведено на усиленный режим работы на время празднования Дня города Твери

Мероприятия проходят 16 и 17 июля
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
МЧС работает в усиленном режиме Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

МЧС работает в усиленном режиме Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

ГУ МЧС России по Тверской области переведено на усиленный режим работы в связи с празднованием Дня города Твери. Праздничные мероприятия в городе проходят 16 и 17 июля.

- Силы и средствы готовы к оперативному реагированию на возможные нештатные ситуации. На всех объектах проведения массовых мероприятий организованы дежурства личного состава, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Жителей и гостей города призывают соблюдать требования пожарной безопасности и меры безопасности при купании. Не оставляйте детей без присмотра.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.