Юрий Борисов назначен гендиректором "Роскосмоса"

Юрий Борисов Фото: government.ru

15 июля президент Российской Федерации Владимир Путин назначил на пост гендиректора Госкорпорации "Роскосмос" Юрия Борисова. Соответствующий указ главы государства опубликован на сайте Кремля.

До недавнего времени Юрий Борисов был заместителем председателя Правительства Российской Федерации. Его биография и информация о деятельности опубликована на сайте ведомства.

Юрий Иванович родился 31 декабря 1956 года в Вышнем Волочке Тверской области. Выпускник Калининского суворовского военного училища 1974 года. Окончил Пушкинское высшее командное училище радиоэлектроники ПВО в 1978 году и Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова в 1985 году.

С 1978 по 1998 год проходил службу на офицерских должностях в Вооружённых Силах СССР, Российской Федерации. С 1998 по 2004 год работал генеральным директором ЗАО «Научно-технический центр "Модуль"». В Федеральном агентстве по промышленности с 2004 по 2008 год занимал должности начальника управления радиоэлектронной промышленности и систем управления, заместителя руководителя Федерального агентства по промышленности. С июля 2008 года по март 2011-го работал заместителем Министра промышленности и торговли Российской Федерации.

С марта 2011 года – первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации.

В ноябре 2012 года назначен заместителем Министра обороны Российской Федерации. С мая 2018 года - заместитель председателя правительства Российской Федерации.

21 января 2020 года вновь назначен заместителем председателя правительства Российской Федерации.

Член бюро Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям»

Доктор технических наук.

Награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Александра Невского, орденом Почёта, орденом «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени и рядом медалей.

Лауреат Государственной премии имени маршала Г.К. Жукова.

Женат. Имеет двух сыновей.