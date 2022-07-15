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Общество15 июля 2022 12:13

В ландшафтном парке "Тьмака" в Твери построят помост с крышей

Где будут проводить занятия йогой и кинопоказы
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В парке планируют построить помост с крышей Фото: сообщество жителей Твери "Мы ТУТ" и центр современной культуры "Рельсы"

В парке планируют построить помост с крышей Фото: сообщество жителей Твери "Мы ТУТ" и центр современной культуры "Рельсы"

В Твери в ландшафтном парке "Тьмака" появится общественное пространство для занятий йогой и кинопоказов. Об этом сообщает урбанистическое сообщество жителей Твери "Мы ТУТ" и центр современной культуры "Рельсы".

В этом году в парке планируют построить помост с крышей и организовать точки продажи питания и напитков.

- Прорабатывается возможность обустройства причала, на котором в летний период можно будет арендовать лодки и катамараны для речных прогулок, - рассказали организаторы.