В ландшафтном парке "Тьмака" в Твери построят помост с крышей

В парке планируют построить помост с крышей Фото: сообщество жителей Твери "Мы ТУТ" и центр современной культуры "Рельсы"

В Твери в ландшафтном парке "Тьмака" появится общественное пространство для занятий йогой и кинопоказов. Об этом сообщает урбанистическое сообщество жителей Твери "Мы ТУТ" и центр современной культуры "Рельсы".

В этом году в парке планируют построить помост с крышей и организовать точки продажи питания и напитков.

- Прорабатывается возможность обустройства причала, на котором в летний период можно будет арендовать лодки и катамараны для речных прогулок, - рассказали организаторы.