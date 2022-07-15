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Здоровье15 июля 2022 11:56

В Тверской области 15 июля коронавирусом заразились 29 человек

За сутки никто не умер
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области растет число заболевших коронавирусом

В Тверской области растет число заболевших коронавирусом

Фото: ПТО

По данным на 15 июля в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 29 человек. Пик заболеваемости был 8 февраля, тогда ковидом за сутки в регионе заразились 1654 человека.

За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 097 123 в том числе за последние сутки – 1253.

Всего в настоящее время в регионе подтверждены 163 512 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 160 325 заразившихся излечились от инфекции.

2754 человека скончались. За минувшие сутки от COVID-19 никто не умер. Такие данные приводит региональный оперштаб.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.