В Твери восстановлено водоснабжение в микрорайоне "Южный"

В Твери устранили коммунальное ЧП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Твери устранили протечку трубопровода в микрорайоне "Южный". Коммунальное ЧП в новостройках случилось вечером, 14 июля. Без холодной и горячей воды остались почти 5000 жителей.

Ситуацию прокомментировал "Тверь Водоканал".

- В 17:48 поступила информация о повреждении трубопровода холодного водоснабжения по адресу ул. Левитана, 48 корп. 1. Службы незамедлительно были направлены на объект для обследования поврежденного участка трубопровода. Было установлено, что повреждена левая нитка трубопровода холодного водоснабжения. Поврежденный участок локализовали, - сообщили в компании.

По договоренности подрядная организация должна была обеспечить доступ к поврежденному трубопроводу и раскопать котлован. Однако место производства работ было не полностью подготовлено, специалисты ООО "Тверь Водоканал" приступили к разработке котлована в месте повреждения, пригнали экскаватор и илосос. К 1:50 15 июля котлован был готов. Трубу с трещиной заменили.

Утром для жителей был организован подвоз питьевой воды. Водоснабжение восстановлено в 10:40 утра.